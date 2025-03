Mario Basler: Naja, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. In der deutschen Meisterschaft sehe ich sie vorne. Aber in der Champions League ist das natürlich noch ein weiter Weg. Sie haben ein tolles Spiel gegen Leverkusen gemacht. Bayern kann auch die Champions League gewinnen. Aber da gibt es noch andere Mannschaften, die wollen auch gewinnen.

ran: Eine häufige Diskussion in Deutschland ist, ob Florian Wirtz oder Jamal Musiala der beste Spieler in Deutschland ist. Viele Experten sahen zuletzt Wirtz vorne. Aber am Mittwoch war Musiala klar besser, oder?

Basler: Mittwoch schon. Ich habe in den letzten Wochen aber schon öfter gesagt, dass ich Wirtz weiter vorne sehe. Mittwoch konnte er der Mannschaft nicht helfen, Musiala hat dafür ein gutes Spiel gemacht. Aber man muss so einem jungen Spieler wie Wirtz auch mal zugestehen, dass er ein schlechtes Spiel abliefert, wenn es in der Mannschaft insgesamt nicht läuft. Aber trotz allem ist er ein Weltklasse-Fußballer, den ich aktuell von der Form vor Musiala sehe. Vielleicht hat das Spiel gestern dazu beigetragen, dass Musiala wieder zur alten Stärke zurückfindet. In diesem Jahr sucht er noch ein bisschen die Form.

ran: Wie bewerten Sie die Trainer-Experimente von Xabi Alonso? Gegen Bayern ließ er ohne Stürmer spielen. Vor vier Wochen ließ er Florian Wirtz draußen und spielte beim VfL Wolfsburg lediglich 0:0...

Basler: Na ja, oft sind seine Ideen ja aufgegangen. Ich war schon ein bisschen verwundert, dass er Patrik Schick und Victor Boniface draußen ließ. Andererseits hat er auch beim Bundesliga-Spiel gegen Bayern ohne die beiden gespielt. Und das war ein richtig gutes Spiel - auch wenn sie nicht gewonnen haben. Jetzt hat es einmal nicht geklappt. Aber selbst ein Pep Guardiola ließ früher teilweise mit merkwürdigen Aufstellungen spielen, die nicht immer funktioniert haben.