Matarazzo mit Bekenntnis zu Hoffenheim

Trainer Pellegrino Matarazzo hat ein klares Bekenntnis zur TSG Hoffenheim abgegeben. "Es ist enorm wichtig, in dieser unruhigen Phase Klarheit und Ruhe zu schaffen. Ich bin stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein und freue mich sehr darauf, in der neuen Spielzeit mit den Jungs im europäischen Wettbewerb anzutreten", wird Matarazzo auf der Homepage des Fußball-Bundesligisten am Dienstag zitiert.