Matarazzo schwärmt von Beier: "Auf dem Platz ein Tier"

TSG-Coach Pellegrino Matarazzo sieht bei Neu-Nationalspieler Maximilian Beier zwei Persönlichkeiten. "Auf dem Platz ist er ein Tier, und neben dem Platz ist er ein schüchterner Bub", sagte der Hoffenheimer Trainer vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga: "Dieser Spagat macht ihn so sympathisch, bei uns im Team und im kompletten Umfeld."

Beier war am Donnerstag zum ersten Mal von Bundestrainer Julian Nagelsmann in die A-Nationalmannschaft berufen worden. "Das ist definitiv verdient, weil er so wirkungsvoll für uns auf dem Platz ist", betonte Matarazzo. Der 21-Jährige habe in der Vorrunde "seine Höhen und Tiefen" gehabt, seine Tiefen aber schnell abgelegt und wieder angriffen: "Diese Phasen, die jeder Spieler in seiner Entwicklung hat, waren sehr kurz und sind dann schnell wieder explosiv nach oben gegangen. Das spricht einfach für den Jungen."

Neben dem Mittelstürmer wurde auch Keeper und Kapitän Oliver Baumann für die Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande berufen. Davon erhofft sich Matarazzo gegen Stuttgart nun auch eine "positive Wirkung" für sein Team.

Die Aufgabe am Samstag ist nicht leicht, die Schwaben reisen mit breiter Brust an. Seit sieben Ligaspielen ist der Tabellendritte ungeschlagen, holte seit Ende Januar 19 von 21 möglichen Punkten. Doch die Bilanz im Baden-Württemberg-Duell sprach zuletzt für Hoffenheim, das seit vier Aufeinandertreffen unbesiegt sind. "Wir haben in der Vorrunde gezeigt, dass wir in der Lage sind, dem VfB wehzutun", sagte Matarazzo mit Blick auf den 3:2-Auswärtssieg im Oktober: "Wenn wir durchziehen und als eine Einheit auftreten, dann ist immer alles möglich. Wir wollen die drei Punkte zuhause behalten."