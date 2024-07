Pascal Groß (Brighton & Hove Albion)

Noch ein deutscher EM-Fahrer für den BVB? Laut "Sky" soll Dortmund mit dem Mittelfeld-Allrounder bereits in sehr weit fortgeschrittenen Gesprächen sein. Die Ablöse soll sich auf sieben bis zehn Millionen Euro belaufen. Mehr hat ein Bundesligist noch nie für einen 33-Jährigen bezahlt. Groß soll in Dortmund einen Vertrag bis 2026 plus Option auf ein weiteres Jahr erhalten, © Imago Images