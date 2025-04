Matthäus: BVB-Sieg im Klassiker wäre "kleine Sensation"

Lothar Matthäus sieht den FC Bayern im Bundesliga-Klassiker am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund klar im Vorteil. Ein Sieg des BVB beim Tabellenführer wäre "eine kleine Sensation", sagte der deutsche Rekordnationalspieler bei einem Sky-Pressetermin in München.

Obwohl das Duell aufgrund der Dortmunder Schwächephase in der Liga "nicht mehr das Spiel der Saison" sei, wie Matthäus betonte, lässt er das Klassiker-Etikett noch gelten. "Es hat Tradition, es geht um viel Prestige." Und sollte die Borussia doch gewinnen, könnte es in der Meisterschaft "noch einmal spannend werden".

Dortmund, kritisierte Matthäus, habe trotz eines "Champions-League-Kaders" und einer "erfolgreichen Saison" in der Königsklasse die Erwartungen in der Bundesliga nicht erfüllt. Für den erneuten Einzug in die Champions League brauche es "ein Wunder", die Chancen bezifferte er auf "fünf bis zehn Prozent".

Der Grund für die Probleme? "Viel Unruhe!" Das habe schon damit begonnen, dass Ex-Trainer Nuri Sahin zu viele Spieler dadurch ihrer Stärken beraubt habe, dass er sie zu selten oder auf der falschen Position eingesetzt habe. "Er hat alles durcheinander geworfen. Diese Unsicherheit, diese Eifersüchteleien haben reingewirkt."

Nachfolger Niko Kovac dagegen "macht es sehr gut, trotz der herben Niederlage" gegen ein "übermächtiges" Barcelona in der Königsklasse. Selbst beim 0:4 in Spanien "waren gute Ansätze zu erkennen. Bei Niko zählen Leistung, Körpereinsatz und Miteinander."