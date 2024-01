Medien: BVB arbeitet intensiv an Sancho-Rückkehr

Anzeige

Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund arbeitet intensiv an einer Rückholaktion von Jadon Sancho. Nach SID-Informationen sind entsprechende Medienberichte von Bild und Sky zutreffend. Laut diesen soll der Offensivspieler von Manchester United bis zum Saisonende ausgeliehen werden und zumindest teilweise am Dortmunder Trainingslager (Mittwoch bis Dienstag) in Marbella teilnehmen. Auch englische Medien berichteten darüber, eine Bestätigung vonseiten der Klubs gab es zunächst nicht.

Sancho hatte bereits von 2017 bis 2021 beim BVB gespielt und mit starken Leistungen überzeugt, es folgte der Wechsel für 85 Millionen Euro nach Manchester. Dort kam er jedoch nicht in Schwung, aktuell ist der Engländer als Folge eines Disputs mit Teammanager Erik ten Hag suspendiert. Sancho hatte in dieser Saison nur die ersten drei Premier-League-Spiele absolviert.

Laut Bild könnte der Deal nur noch platzen, wenn ein Klub den 23 Jahre alten Sancho direkt kaufen wolle. In diesem Fall würde Manchester eine Leihe ablehnen. In 137 Pflichtspielen für den BVB hatte Sancho 50 Tore erzielt, Höhepunkt war der Gewinn des DFB-Pokals im Mai 2021. Beim 4:1 im Finale gegen RB Leipzig gelangen ihm zwei Treffer.