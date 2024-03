Medien: Dier bis 2025 beim FC Bayern

Anzeige

Englands Nationalspieler Eric Dier wird angeblich über den Sommer hinaus bei Bayern München spielen. Laut The Athletic wurde durch die bisherigen Einsätze des Verteidigers für den Rekordmeister eine Klausel in dessen Vertrag aktiviert, die Dier nun bis 2025 an die Bayern bindet.

Die Münchner hatten den 30-Jährigen im Januar von Tottenham Hotspur bis zum Saisonende ausgeliehen. Seitdem kam Dier in der Bundesliga sechsmal zum Einsatz, viermal stand er in der Startelf. Bei den Spurs läuft der Vertrag des 49-maligen Nationalspielers im Sommer aus.