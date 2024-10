Medien: Feldhoff und Ural sollen in Bochum übernehmen

Nach der Entlassung von Trainer Peter Zeidler setzt der Fußball-Bundesligist VfL Bochum offenbar zunächst auf eine interne Lösung. Wie die WAZ und Sky Sport berichten, soll der bisherige Co-Trainer Markus Feldhoff die Mannschaft mit Murat Ural interimsweise übernehmen und auf das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München vorbereiten. Die offizielle Bekanntgabe soll demnach noch am Montag erfolgen.

Der VfL hatte sich am Sonntagabend im Anschluss an die Niederlage im Kellerduell bei der TSG Hoffenheim (1:3) von Zeidler und Sportdirektor Marc Lettau getrennt. Bochum steht nach sieben Ligaspielen mit nur einem Punkt am Tabellenende. Nach der Partie gegen Bayern warten Spiele gegen Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und den VfB Stuttgart.

Feldhoff (50) ist seit 2023 als Co-Trainer in Bochum tätig. Zuvor hatte er bereits als Chefcoach beim VfL Osnabrück gearbeitet. Ural war im Sommer als Assistent von Zeidler zum VfL gekommen.