Medien: Gomez verlängert als Technischer Direktor bei Red Bull

Der frühere Fußball-Nationalspieler Mario Gomez bleibt offenbar langfristig in leitender Funktion im Red-Bull-Kosmos tätig. Der 39 Jahre alte Ex-Stürmer verlängerte seinen Vertrag als Technischer Direktor von Red Bull Soccer bis 2028 und wird dort ab dem kommenden Jahr auch eng mit Jürgen Klopp zusammenarbeiten. Das berichten die Bild sowie der kicker übereinstimmend.

Gomez, der 2020 seine Karriere beendet hatte, ist seit 2022 beim Hauptsponsor von Bundesligist RB Leipzig auch für die weiteren RB-Filialen in Salzburg, New York, Brasilien und Japan mitverantwortlich. Der langjährige Erfolgstrainer Klopp wird zum neuen Jahr "Head of Global Soccer" bei Red Bull und damit Gomez' Vorgesetzter.