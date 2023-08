Müller begrüßt Kane: "Was für ein Blockbuster-Transfer"

Anzeige

Nationalspieler Thomas Müller hat Harry Kane schon vor der voraussichtlichen Bekanntgabe dessen Wechsels zu Bayern München beim deutschen Rekordmeister willkommen geheißen. "Was für ein Blockbuster-Transfer für unseren FC Bayern", schrieb der Weltmeister von 2014 am Samstagmorgen auf seinem Instagram-Kanal und ergänzte: "A warm welcome to @HarryKane an dieser Stelle."

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft hat nach seiner verspäteten Ankunft am Freitag bereits den Medizincheck absolviert. Laut eines Berichts der britischen Zeitung The Independent soll der bisherige Angreifer von Tottenham Hotspur in der Nacht zu Samstag einen Vierjahresvertrag unterzeichnet haben. Eine Bestätigung der Münchner stand am Samstagmorgen zunächst noch aus.