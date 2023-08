Musiala sieht Bayern "auf einem guten Weg"

Anzeige

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala sieht den FC Bayern für den Start der Münchner Titeljagd gerüstet. "Wir haben große Schritte gemacht seit Beginn der Vorbereitung. Man sieht schon, dass wir so spielen, wie der Trainer es will. Ich glaube, wir sind in einer guten Form für das Leipzig-Spiel", sagte der Jungstar vor dem Supercup am Samstag (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) gegen Pokalsieger RB Leipzig.

Das 4:2 (3:1) bei der Generalprobe gegen die AS Monaco habe aber auch einige Situationen gezeigt, "die wir besser ausspielen können. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit", so Musiala, "aber generell ist unser Fortschritt ganz gut. Wir sind auf einem guten Weg."

Persönlich wünscht sich der 20-Jährige für diese Saison mehr Konstanz. "Ich habe viele Tore und Assists gemacht, aber ich kann da noch einen Tick besser werden", sagte Musiala: "Ich kann noch ein Level höher gehen, dafür mache ich alles, dass ich das konstant liefern kann."

Das hoffen auch die Bayern nach einer Chaos-Saison. Konrad Laimer sieht die Münchner derzeit aber noch in einem "Prozess, wo wir einige Dinge gut und einige nicht so gut machen". Man habe immer wieder Phasen im Spiel, "wo wir die Konzentration nicht so hoch und den ein oder anderen leichten Ballverlust haben oder es nicht zu hundert Prozent zu Ende spielen", monierte Laimer.

Für den Österreicher, der in diesem Sommer von Leipzig nach München wechselte, kommt es am Samstag gleich zum Wiedersehen mit RB. "Ich freue mich, ein paar alte Kollegen zu sehen. Aber es geht um einen Pokal, es ist ein Pflichtspiel", sagte Laimer.