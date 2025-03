Muskuläre Probleme: BVB gegen Mainz ohne Guirassy

Der kriselnde Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im wichtigen Heimspiel gegen Mainz 05 (17.30 Uhr/DAZN) auf Torjäger Serhou Guirassy verzichten. Im Aufgebot des Tabellenzwölften fehlte der Stürmer, via X gab der Verein bekannt, dass Guirassy "muskuläre Probleme" habe. In der Offensive des BVB beginnen Maximilian Beier und Karim Adeyemi.

Für die Dortmunder ist die Partie am Sonntag gegen das Überraschungsteam Mainz (Platz vier) wichtig im Kampf um den Einzug in den Europapokal, Guirassys Fehlen ist ein Rückschlag. Der Angreifer erzielte in dieser Saison allein in der Liga 14 Treffer für Dortmund. Zuletzt war er in vier Pflichtspielen ohne Tor geblieben.