Nach Einzug ins Pokalfinale: VfB hofft auf "Energieschub"

Der VfB Stuttgart will nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale auch in der Fußball-Bundesliga zurück in die Spur finden. "Es war emotional, das zehrt auch. Aber mit dem positiven Ausgang hast du die Hoffnung, einen Energieschub zu bekommen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Wir wollen versuchen, den Schwung mitzunehmen und eine Serie zu starten."

In der Liga ist der Vizemeister nach nur zwei Punkten aus den vergangenen sechs Spielen auf den elften Platz abgerutscht, der Rückstand auf die internationalen Plätze beträgt fünf Punkte. Dass seine Mannschaft mit dem Pokalfinale im Kopf nun in der Liga locker lassen könnte, befürchtet Hoeneß nicht. "Es geht für jeden einzelnen darum, sich in Form zu bringen und die Bundesliga-Saison so erfolgreich wie möglich abzuschließen. Das ist der wichtigste Wettbewerb", sagte der 42-Jährige.

In Bochum erwarte den VfB ein "hitziges, sehr intensives Spiel", sagte Hoeneß. Verzichten müssen die Schwaben dabei auf wichtige Stammkräfte, sowohl Angelo Stiller als auch Maximilian Mittelstädt fehlen dem VfB gelbgesperrt. "Es werden jetzt einfach andere Spieler spielen", gab sich Hoeneß diesbezüglich gelassen: "Für die Mannschaft, die auf dem Platz steht, ist es die Chance, sich durch gute Leistungen in eine gute Position zu bringen."