Nach erstem "Doppel-Sieg": Ricken fordert "Tunnelblick"

Nach dem ersten "Doppel-Sieg" der Saison war BVB-Boss Lars Ricken (48) erst einmal erleichtert. "Wir haben Siege gefordert. Wir haben jetzt in zwei Spielen zwei Erfolge eingefahren. Wir haben abgeliefert. Es ist wichtig, dass wir jetzt das Selbstbewusstsein wieder haben", sagte der Sport-Geschäftsführer von Borussia Dortmund nach dem 2:0 (0:0) beim FC St. Pauli.

Aber mehr als ein Pflichtsieg nach Toren von Serhou Guirassy (51.) und Karim Adeyemi (58.) war es für Ricken dann doch auch nicht: "Wir pirschen uns ran und jetzt geht es im Tunnelblick weiter. Scheuklappen auf und nächstes Spiel."

Zum ersten Mal in dieser bisher recht vermaledeiten Saison haben die Schwarz-Gelben jetzt zwei Liga-Spiele in Serie gewonnen, doch eine Gala war es eine Woche nach dem 6:0 gegen Union Berlin bei den Kiezkickern nicht. Nach einer schwachen ersten Halbzeit brach der BVB aber nicht ein, die Spieler wehrten - und belohnten sich.

"Die Mannschaft hat heute einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Man merkt, dass an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit reinkommt, dass die Abläufe besser passen, auch wenn nicht alles gut war", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl: "Gleichwohl muss man erstmal hier bestehen." Als Tabellenzehnter hat Dortmund sechs Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz.

In der Königsklasse geht es am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) mit dem Achtelfinal-Hinspiel gegen den OSC Lille weiter, Ricken will den Rückenwind vom ersten "Doppel-Sieg" der Saison natürlich mitnehmen. "Das ist ein unangenehmer Gegner, sie sind defensiv sehr stark. Wir spielen erst zu Hause, da geht es natürlich darum, sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen", sagte er: "Wir haben die Riesenchance, uns für die besten Acht in Europa zu qualifizieren." Und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck kündigte selbstbewusst an: "Da habe ich schon den Anspruch, das Spiel zu gewinnen und ein gutes Spiel zu machen."