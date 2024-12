Nach Feuerzeug-Treffer: Bochum kündigt Einspruch an

Fußball-Bundesligist VfL Bochum wird Einspruch gegen die Wertung des Spiels bei Union Berlin am Samstag (1:1) einlegen. Das kündigte der Verein nach dem Abpfiff an. Bochums Torhüter Patrick Drewes war in der Nachspielzeit bei der Ausführung eines Abstoßes von einem Feuerzeug am Kopf getroffen worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.