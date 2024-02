Nach geplatztem Investoren-Deal: Bjelica hofft auf "Ruhe"

Anzeige

Trainer Nenad Bjelica vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin blickt dem erwarteten Ende der Fan-Proteste mit Freude entgegen. "Es ist optimal, dass jetzt wieder Ruhe einkehrt und dass wir ganz normale Halbzeiten spielen können ohne lange Unterbrechungen und Nachspielzeiten", sagte Bjelica vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) hatte am Mittwoch das Ende des geplanten Investoren-Deals beschlossen. Teile der Fanszene hatten zuletzt massiv gegen die Pläne protestiert, auch im Stadion An der Alten Försterei. "Was das für den deutschen Fußball bringen wird, wird die Zeit zeigen", sagte Bjelica.

Gegen Heidenheim will Union die ansteigende Form bestätigen und den dritten Sieg nacheinander einfahren. "Nach zwei Siegen ist die Stimmung in der Mannschaft gestiegen", sagte Bjelica: "Wir freuen uns auf den nächsten Gegner."

Heidenheim sei allerdings ein "sehr unangenehmer Gegner. Sie haben die ganze Saison tolle Leitungen gebracht und sind kämpferisch stark. Es wird nötig sein, ans Limit zu gehen", sagte Bjelica.