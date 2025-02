Nach Wechselgerüchten: Tel gegen Kiel nicht im Kader

Fußball-Profi Mathys Tel fehlt im Kader des deutschen Rekordmeisters Bayern München im Bundesliga-Spiel des 20. Spieltags gegen Holstein Kiel. Den 19-Jährigen begleiten seit mehreren Wochen Gerüchte über einen möglichen Abgang. Zuletzt führte die wohl heißeste Spur zu Manchester United.

Am Freitag habe der Klub mit Tel "transparent und offen" besprochen, dass es angesichts der aktuellen Situation "keinen Sinn" mache, ihn in den Kader für die Partie gegen Kiel zu nehmen, sagte Sportdirektor Christoph Freund bei Sky. "Es war viel los in den vergangenen Tagen rund um den Burschen." Tel habe "den Kopf voll, Mathys macht sich viele Gedanken".

Laut Freund sind "viele Vereine" an dem Offensivspieler interessiert, Tel sei jedoch "unentschlossen. Es gibt Gedanken, die dahin oder dahin gehen", sagte der Münchner Sportdirektor. Trotz der Wechselspekulationen sei es auch "gut möglich", dass der Franzose den Bayern erhalten bleibt.

Auf dem linken Flügel, wo Tel in der Champions League beim 3:1-Erfolg gegen Slovan Bratislava aufgelaufen war, beginnt gegen den Aufsteiger Kiel Kingsley Coman.