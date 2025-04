Nachrichten von Kimmich und Co. für Löw: "Sehr gutes Gefühl"

Interimstrainer Zsolt Löw hat seit seinem Amtsantritt beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig "turbulente Tage" erlebt - und zahlreiche Nachrichten von prominenten Weggefährten erhalten. "Ich hatte schon ein paar gute Momente in meinem Leben", sagte der Ungar vor seiner Bundesliga-Premiere gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky), darunter der Champions-League-Sieg im Trainerteam von Thomas Tuchel beim FC Chelsea 2021. Doch "so viele SMS habe ich, glaube ich, noch nicht bekommen", berichtete Löw.

Darunter auch Tuchel, Ralf Rangnick und Adi Hütter, unter denen Löw zuvor als Co-Trainer bei Bayern München, Paris Saint-Germain, dem FC Liefering, RB Salzburg und Leipzig gearbeitet hatte. Auch die Besitzer von Chelsea und PSG sowie "viele Spieler" hätten sich gemeldet: "Es ist kein Geheimnis, ich kann das hier sagen, auch Joshua Kimmich, Leon Goretzka und ein paar Bayern-Verantwortliche", sagte Löw.

"Für mich ist es ein sehr gutes Gefühl. Es bedeutet für mich, dass ich mich in meiner Laufbahn, egal wo ich war, gut und normal verhalten habe, versucht habe, das Beste zu geben und Mensch zu bleiben", erklärte Löw: "Ich glaube, das schätzen die Leute."

Am vergangenen Sonntag war der 45-Jährige nach dem Aus von Trainer Marco Rose als Übergangslösung bis zum Sommer präsentiert worden. Bei seiner Premiere an der Seitenlinie hatte RB im Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwoch beim VfB Stuttgart eine Niederlage (1:3) kassiert.