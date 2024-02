Neuer und Kimmich in der Pflicht: "Nur Müller reicht nicht"

Anzeige

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg nimmt die Stars des FC Bayern in der aktuellen Krise in die Pflicht - bis auf eine Ausnahme. "Sie sind jetzt gefordert zu antworten – auf dem Platz, aber auch mal öffentlich in Interviews", sagte Effenberg dem Nachrichtenportal "t-online". Alleine Thomas Müller mache es "doch genau richtig: Er stellt sich nach den Spielen, liefert klare Analysen. Dafür kennt und schätzt man ihn. Nur Thomas Müller allein reicht aber nicht."

Das erwarte er nun auch "von Persönlichkeiten wie Manuel Neuer, Joshua Kimmich oder Leon Goretzka. Sie dürfen sich jetzt nicht wegducken, nicht verstecken. Stattdessen müssen sie Zeichen setzen an die Mitspieler. Das ist ihre Aufgabe", forderte Effenberg vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum.

Laut Effenberg werden die Bayern-Verantwortlichen "nun ganz genau auf die Spieler schauen: Wer hat die Qualität, unter diesem Druck seine Top-Leistung abzurufen? Wer nimmt diese Herausforderung an? Jetzt zeigt sich, wer bleiben muss – und wer gehen sollte."

Für den angeschlagenen Trainer Thomas Tuchel sieht er nach den Pleiten von Leverkusen und Rom "nur eine Möglichkeit, die aktuelle Situation zu beruhigen: Er muss mit den Bayern eine Serie hinlegen. Sie müssen jetzt ihre Spiele gewinnen, und das ohne Glanz und Gloria. Es geht nur um Siege." Dies sei jetzt auch für die Spieler "eine Charakterfrage. Sie dürfen sich nichts mehr erlauben."