Neuhaus nutzt die Chance - Wechsel zu Besiktas?

Roland Virkus hatte schon so eine Ahnung. "Welche Frage jetzt kommt, kann ich mir vorstellen - nach Flo Neuhaus", sagte der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach nach dem 1:1 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt. Schließlich hatte Gladbachs Zehner erstmals in dieser Saison in der Startelf gestanden - und gleich überzeugt.

"Flo hat heute ein gutes Spiel gemacht – wie die ganze Mannschaft. Für mich war das nicht überraschend. Ich wusste, was Flo kann", sagte Virkus gut gelaunt. Zuletzt konnte der Mittelfeldspieler, der noch 2022 für Deutschland gespielt hatte, seine Fähigkeiten aber kaum noch zeigen. Gegen Frankfurt nutzte er seine Chance und überzeugte nicht nur mit der Flanke zum 1:0 durch Tim Kleindienst (26.) sowie der Vorlage zum Abseits-Tor durch Robin Hack, sondern auch mit großem Einsatz.

Viel Lob gab es anschließend auch von Trainer Gerardo Seoane. "Flo hat heute einen Schritt nach vorne gemacht. Er hat die Chance genutzt, hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, keine Wege gescheut, viele Sachen auf den Platz gebracht", sagte der Schweizer. So positiv hatte der Coach zuletzt nicht immer über Neuhaus gesprochen - im Mai 2024 hatte Seoane seinen Spieler sogar öffentlich angezählt, weil dieser entgegen der Absprache einen Elfmeter geschossen (und verwandelt) hatte.

Und nun? Gegen Frankfurt durfte Neuhaus, dessen Vertrag im Sommer 2023 bis 2027 verlängert und finanziell aufgebessert worden war, vor allem wegen der Ausfälle von Rocco Reitz und Philipp Sander spielen. "Wir haben viele gute Mittelfeldspieler. Jeder Spieler hat während der Woche die Möglichkeit, sich mit Leistung anzubieten", sagte Seoane.

Ein Abgang noch in den kommenden Tagen scheint weiter möglich, Besiktas Istanbul soll eine Leihe mit Kaufoption anstreben - in der Türkei schließt das Transferfenster erst am Dienstag. "Ich kommentiere solche Gerüchte nicht", sagte Seoane dazu nur.