Nowotny und Calmund glauben an Leverkusens Meisterchance

Bayer Leverkusen kann vor dem Bundesliga-Gipfel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit Spitzenreiter Bayern München nach Ansicht zweier Vereins-Ikonen weiter auf eine erfolgreiche Titelverteidigung hoffen. Trotz Leverkusens Rückstand von momentan acht Punkten sei das Titelrennen "noch offen", sagte der 49-malige Nationalspieler Jens Nowotny im ran-Interview. Auch der frühere Manager Reiner Calmund sieht weiter Möglichkeiten, betonte aber im Interview mit RTL/ntv: "Um weiterhin eine Chance auf die Meisterschaft zu haben, muss Bayer Leverkusen gewinnen."

Damit, so Calmunds Rechnung, "verringern sie auf der einen Seite den Abstand in der Tabelle, und auf der anderen Seite sorgt das für dicke Muskeln und Selbstvertrauen". Der 76-Jährige hofft auf ein "2:1 für Leverkusen. Ich habe meine Bayer-04-Unterwäsche an und will da gar nicht groß in die Analyse gehen. Ich bin Bayer-Leverkusen-Fan!"

Nowotny hält den Vorsprung der Münchner für überschätzt. "Unter dem Strich glaube ich nicht, dass der aktuelle Rückstand das tatsächliche Kräfteverhältnis im deutschen Fußball widerspiegelt, denn insgesamt ist der Vergleich nicht so eindeutig, wie es die Tabelle vermuten lässt", sagte der 51-Jährige mit Blick auf Leverkusens bessere Resultate in Champions League (direkte Qualifikation für das Achtelfinale) und DFB-Pokal (Halbfinale). "Wenn man die Saison betrachtet", sagte Nowotny weiter, seien sein Ex-Klub und München "definitiv auf Augenhöhe".

Als ein entscheidender Faktor im Meisterschaftskampf kann aus Nowotnys Sicht für beide Mannschaften außerdem noch der weitere Verlauf der Champions League "eine Rolle spielen". In der europäischen Königsklasse, in der München in den Play-offs nach seinem 2:1-Hinspielerfolg bei Celtic Glasgow auf dem Weg zum angestrebten Endspiel im eigenen Stadion gute Aussichten auf den Einzug in die Runde der besten 16 besitzt, "könnte für die Bayern ein Aus mental eine deutlich andere Wirkung haben als ein mögliches Bayer-Aus", meinte der ehemalige Weltklasse-Verteidiger.

Die derzeitige Situation stuft der WM-Teilnehmer von 2006 vor allem als Herausforderung für Leverkusens bisher hochgelobten Coach Xabi Alonso ein. Der Spanier, meinte Nowotny, müsse "sich ein Stück weit neu erfinden, weiterentwickeln und Lösungen finden".