Offiziell: Bayern holt Bischof aus Hoffenheim

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Mittelfeldspieler Tom Bischof verpflichtet. Wie die Münchner am Dienstag verkündeten, kommt der 19 Jahre alte Senkrechtstarter im Sommer ablösefrei von der TSG Hoffenheim. Bereits vergangene Woche hatten mehrere Medien von einem bevorstehenden Wechsel berichtet. Der deutsche Junioren-Nationalspieler erhält in München einen Vertrag bis 2029.

"Tom ist ein außergewöhnlicher Spieler, der unfassbar großes Potenzial besitzt. Ein Spieler, der sich ab Sommer der Konkurrenzsituation bei uns stellen soll", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl. Sportdirektor Christoph Freund bezeichnete Bischof als "eines der größten deutschen Talente aktuell" und einen "Leader auf dem Feld".

Bei den Münchnern soll Bischof den Platz von Leon Goretzka einnehmen, der den Klub nach wie vor verlassen darf. Auch mit Torhüter Jonas Urbig vom Zweitligisten 1. FC Köln sollen die Bayern Medienberichten zufolge aktuell verhandeln.

Bischof, Jahrgang 2005, startete nach sporadischen Profi-Einsätzen in den vergangenen zwei Jahren in dieser Saison durch. 16 Mal lief er in der Bundesliga auf, etablierte sich ab dem vierten Spieltag in der Startelf der abstiegsbedrohten TSG und steuerte je zwei Tore und Assists bei. In der Europa League kam er in allen sechs Partien zum Einsatz.