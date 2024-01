Ohne Ducksch: Werder will gegen Bayern "mutig" sein

Anzeige

Auf Werder Bremen wartet am Wochenende eine absolute Mammutaufgabe. Ohne seine gesperrten Topspieler Marvin Ducksch und Leonardo Bittencourt geht der Fußball-Bundesligist in das Auswärtsspiel gegen Rekordmeister Bayern München am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). "Es ist so, dass uns zwei wichtige Spieler fehlen, aber das ist normal im Fußball", sagte Trainer Ole Werner: "Dann kommen andere Jungs rein und können sich zeigen."

Der Plan des klaren Außenseiters sei, gut zu verteidigen und "mutig" zu sein, betonte Werner: "Wir werden in allen Spielphasen eine Topleistung brauchen und natürlich müssen auch die Bayern eine Tür aufmachen."

Helfen soll dabei auch Rafael Borre. Der Kolumbianer soll auch in den kommenden Monaten für Werder auflaufen, wie Profifußball-Leiter Clemens Fritz erneut bekräftigte: "Wir planen ganz normal mit Rafa. Für uns ist wichtig, dass er hier ist und sich ganz auf Bremen fokussiert. Wir haben weiterhin kein Interesse, ihn abzugeben."

Borre steht ab Sommer beim brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre unter Vertrag. Seit Sommer 2023 spielt er auf Leihbasis an der Weser, zuletzt hatte es Spekulationen über ein vorzeitiges Ende des Leihgeschäfts gegeben. Dann könnte es ihn auch direkt nach Brasilien ziehen.