Der frühere Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff kann sich einen Wechsel von Bayern Münchens Ikone Thomas Müller in die USA gut vorstellen.

Dies sei "sicherlich eine spannende Überlegung. Die Liga würde enorm von Thomas' Erfahrung und Persönlichkeit profitieren. Er ist ein einzigartiger Spielertyp - intelligent, kreativ und immer für einen Überraschungsmoment gut. Solche Charaktere ziehen Zuschauer an und helfen, den Fußball in den USA weiterzuentwickeln", sagte Bierhoff in "Münchner Merkur/tz".

Noch ist die Zukunft von Thomas Müller ab Sommer offen. Angeblich soll er beim FC Bayern keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Müller sei "schon immer ein absoluter Publikumsliebling gewesen, ein Leader auf dem Platz und jemand, der im Fußball viele große Titel gewonnen hat – sozusagen eine echte Identifikationsfigur und genau der Art von Spieler, den die MLS braucht, um weiter zu wachsen", führte Bierhoff weiter aus.

Der FC Bayern würde Müller wohl gerne beim LAFC unterbringen. Mit dem Klub aus Los Angeles gibt es bereits eine "strategische Kooperation". Wie die "Sport Bild" berichtet, sollen die Bayern-Bosse "nun prüfen", ob der Klub aus Kalifornien Interesse an einer Verpflichtung von Thomas Müller hat.

Der 35-Jährige würde somit im Bayern-Kosmos verweilen und könnte mit einer Station in den USA ein weiteres Kapitel seiner illustren Karriere schreiben.