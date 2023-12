Doch der talentierte Offensivspieler hat in seiner noch kurzen Karriere nicht nur positive Schlagzeilen geschrieben. Gerade in diesem Jahr sorgte er neben dem Platz für Aufsehen.

Brunner ist prädestiniert für eine große Karriere im Fußball, wenn man sich das Talent vergegenwärtigt, mit dem er gesegnet ist. In seinen besten Momenten lässt der 17-Jährige seine Gegenspieler alt aussehen. Wie bei seinen beiden Treffern gegen Argentinien, als er zweimal in eine gute Abschlusssituation dribbelte und den Ball im Netz unterbrachte.

Doch Brunner zeigt auch in Bereichen, die später im Männerbereich wichtig werden, hervorragende Qualitäten. Beispielsweise seine hohe Spielintelligenz. Der beidfüßige Stürmer kann ein Spiel gut lesen, erahnt zuverlässig, was als nächstes passiert. Das gibt ihm einen Vorteil gegenüber vielen Gegenspielern.

Mit 1,86 Meter Körpergröße verfügt Brunner über eine natürliche Präsenz auf dem Platz. Auch deshalb wird er meist im offensiven Zentrum eingesetzt. Dort weiß er seine körperlichen und athletischen Vorteile oft sehr gut auszuspielen – was ein Stück weit an Youssoufa Moukoko erinnert.

Weiter im Kader Im weiteren Kader befinden sich noch mehr DFB-Juwele. Zum Beispiel Shootingstar Assan Ouedraogo, der in der laufenden Saison mittlerweile elf Zweitliga-Partien für den FC Schalke 04 zu Buche stehen hat, allerdings mittlerweile verletzt ausfällt. Zudem steht Farid Alfa-Ruprecht im Kader. Der 17-Jährige wechselte 2022 vom Hamburger SV zu Manchester City in die U18.

David Uyoyo Odogu Ein Teil des Innenverteidiger-Duos ist David Odogu. Der Defensiv-Mann ist unumstrittener Stammspieler in der Abwehr von Wolfsburgs U19 und mit 1,91 Metern eine Kante in der Zentrale. Sein Debüt für Deutschlands U17 gab Odogu im Oktober vergangenen Jahres.

Konstantin Günter Georg Heide Der große Held im WM-Halbfinale gegen Argentinien. Weil der eigentliche Stamm-Keeper Max Schmitt krankheitsbedingt ausfällt, steht Heide plötzlich zwischen den Pfosten. Im Elfmeterschießen hält er zwei Bälle. Auch im WM-Finale pariert er den entscheidenden Elfer. Der Youngster spielt aktuell in der U19 der SpVgg Unterhaching. © Getty Images for DFB

Seine Laufwege sind oft sehr klug. Brunner weiß, wann er in die Tiefe starten muss und wann er lieber entgegenkommen sollte. Er ist sehr stark darin, sich im Rücken eines Abwehrspielers einen Tempovorteil zu sichern. Alles Fähigkeiten, die er in der deutlich physischeren Bundesliga brauchen wird, sollte er den Sprung dorthin schaffen.

Bei allem Schutz, den der Spieler in jungen Jahren noch erhält, wird er nicht unendlich Chancen im Profifußball bekommen. All sein Talent, all seine Anlagen sind wenig wert, wenn es neben dem Platz nicht funktioniert.

Allerdings ist es nicht die sportliche Qualität allein, die darüber entscheiden wird, ob Brunner es eines Tages in der Bundesliga packt oder nicht. Beim BVB ist er jüngst in Ungnade gefallen, wurde sogar suspendiert. Über die Gründe machte der Klub keine genaueren Angaben.

Gerade für den BVB, der vor nicht allzu langer Zeit hoffnungsfroh war, eines der größten Talente des deutschen Fußballs in den eigenen Reihen zu haben, wäre das schade. Bei der U17-EM im Sommer wurde Brunner zum Spieler des Turniers gewählt. Im August erhielt er die Fritz-Walter-Medaille in Gold für den Jahrgang 2006.

Timo Werner (RB Leipzig) Da Timo Werner in Leipzig derzeit weit weg von einem Stammplatz ist, könnte er die Sachsen möglicherweise Anfang 2024 für bessere EM-Chancen verlassen. Wie das Portal "90min.com" berichtet, sollen sich gleich drei Premier-League-Klubs mit dem Ex-Chelsea-Star beschäftigen: Crystal Palace, Fulham sowie West Ham United. Werners Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2026.

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) Auf eine derartige Klausel angesprochen, erklärte er gegenüber dem Journalisten Ben Jacobs: "Nein, aber man braucht auch keine Klausel. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Xabi und er weiß, dass wir ein seriöser Klub sind. Letztlich würden wir niemanden zwingen, hier zu bleiben, wenn er das nicht will. Wir wünschen uns, dass er sich bei uns so wohl fühlt, dass er einfach bleiben will."

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Berichte, wonach Bayer-Coach Alonso eine Ausstiegsklausel für besondere Klubs in seinem bis 2026 gültigen Vertrag verankert hat. Der FC Bayern, Real Madrid und der FC Liverpool wurden dabei genannt. Dies hat Fernando Carro, Leverkusens Vorsitzender der Geschäftsführung, nun klar bestritten.

Angelino (Galatasaray Istanbul) ..., die Gala angeblich aber nicht zahlen will. Die Türken wollen offenbar nachverhandeln und hoffen auf einen Rabatt. Für RB-Sportdirektor Rouven Schröder, der mit dem Champions-League-Teilnehmer in Kontakt sein soll, sei das jedoch keine Option. Angelinos Vertrag bei den Sachsen läuft noch bis 2025, eine Zukunft bei RB soll es aber nicht geben.

Angelino (Galatasaray Istanbul) Lässt Galatasaray Leipzig-Leihgabe Angelino den Rest der Saison auf der Bank schmoren? Laut "Bild"-Zeitung soll der türkische Klub das in Erwägung ziehen. Der Grund: Aktuell steht der Linksverteidiger bei 17 Pflichtspielen für die Istanbuler, bei 20 greift wohl eine Kaufpflicht in Höhe von sechs Millionen Euro...

Marvin Ducksch (Werder Bremen) Der Nationalspieler steht an der Weser noch bis 2026 unter Vertrag. Laut "Sport Bild" signalisiert Nottingham Forest aktuell Interesse am Stürmer. Demnach soll dem 29-Jährigen beim Premier League-Klub eine Gehaltsverdopplung winken. Bei Werder will man davon nichts hören. "Ein Winter-Transfer ist kein Thema für uns", sagte Lizenzbereich-Leiter Clemens Fritz der "Bild".

Timo Werner (RB Leipzig) RB-Stürmer Timo Werner wäre für einen erneuten Wechsel wohl offen, so berichtet "Sky". Offenbar fühlt Manchester United beim ehemaligen Chelsea-Spieler vor, nachdem 72-Millionen-Euro-Stürmer Rasmus Hojlund noch ohne Premier-League-Treffer ist. Werners Vertrag in Leipzig geht noch bis 2026.

Justin Diehl (1. FC Köln) Baumgart: "Dieser Junge hat zwölf Jahre in diesem Verein gespielt, er wurde in dieser Stadt geboren, er war vom allerersten Tag meiner Zeit hier, vom allerersten Training an, seit ich Cheftrainer bin, dabei. Trotzdem gibt es ein ganz klares Statement von ihm, dass er nächstes Jahr nicht mehr mit uns arbeiten möchte." Laut "BILD" verhandelt Diehl mit Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart.

Justin Diehl (1. FC Köln) Der Effzeh sucht händeringend Verstärkungen für den Kader und hätte sie eigentlich in der eigenen Jugend. Für Köln II traf Offensiv-Talent Diehl in dieser Saison elfmal und legte achtmal auf. Doch Steffen Baumgart beruft den jungen nicht nach oben. Hintergrund sind die Zukunftspläne des Juwels mit auslaufendem Vertrag. Die Situation erinnert an den Abgang des einstigen Diamanten Florian Wirtz.

Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) Der nächste Interessent für Stürmer Serhou Guirassy klopft offenbar beim VfB Stuttgart an. Dabei handelt es sich laut "Bild" um niemand geringeren als Manchester United. Der 27-Jährige hat eine Ausstiegsklausel von 17,5 Millionen Euro, was für United durchaus stemmbar wäre. Guirassy konnte trotz Verletzung bereits 15 Saisontore erzielen.

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) Liverpool ist laut "Teamtalk" nun auch in den Poker um Bayer-Star Florian Wirtz eingestiegen. Demnach soll vor allem Trainer Jürgen Klopp den deutschen Nationalspieler als ideale Ergänzung für das Team der "Reds" sehen. Dem Bericht nach plant Klopp, dass Wirtz in Liverpool als eine Art falsche Neun spielen könnte, wie es einst Roberto Firmino sehr erfolgreich tat.

Brunner bringt alles mit, was es im aktuellen Setting des BVB unter Edin Terzic braucht. Der U17-Nationalspieler kann Lösungen gegen tiefstehende Gegner ebenso anbieten wie Tempo und Durchschlagskraft im Konterspiel. Eine Komplettlösung, die es im Kader so nicht gibt. Ein Spieler aus der eigenen Jugend zudem, der im fußballromantischen Dortmund für Begeisterung sorgen kann. Genau das also, was das Team von Terzic eher früher als später gebrauchen könnte.

Doch all das ist in den vergangenen Wochen erstmal in weite Ferne gerückt. Auch wenn Terzic als jemand bekannt ist, der jungen Spielern viele Chancen verschafft, so wird sich Brunner die Gunst seines Klubs erst wieder erarbeiten müssen. Zu viel ist passiert und zu viele Zweifel dürften entstanden sein.

Seine Karriere verlief bisher ein wenig wie sein Jubellauf nach dem entscheidenden Elfmeter gegen Argentinien im WM-Halbfinale: Kurz euphorisch, dann abgestoppt und schließlich … – wie es ausgeht, liegt vermutlich nur an ihm und seinem Umfeld. Die Leistungen bei der WM sind zumindest mal ein erster guter Schritt.