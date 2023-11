"Absoluter Quatsch": Tuchel weist Scholl zurecht

Anzeige

Trainer Thomas Tuchel von Bayern München hat den nächsten lästigen Experten zurechtgewiesen. "Das ist absoluter Quatsch", sagte der 50-Jährige am Freitag über eine Aussage von Mehmet Scholl. Der frühere Nationalspieler hatte gemutmaßt, Tuchel habe den Bossen im Pokalspiel beim 1. FC Saarbrücken beweisen wollen, dass sein Kader zu dünn ist.

"Wir haben das Pokalspiel genutzt, um ein paar Spieler zu schonen, die Belastung zu verteilen und Spielern eine Chance zu geben, die sich eine Chance verdient haben", hielt Tuchel dem entgegen. Er ließ beim Drittligisten unter anderem mit Dauerreservist Bouna Sarr, Talent Frans Krätzig und Ersatz-Neuner Eric Maxim Choupo-Moting beginnen, die Bayern blamierten sich beim 1:2.

"Er hat den zweiten Anzug gebracht, der nicht mal Saarbrücken schlägt. Wie sollen diese Spieler also helfen, um die Champions League zu gewinnen?", sagte Scholl bei Sky in der Sendung "Triple - der Schüttflix Fußballtalk". Der frühere Bayern-Profi weiter: "Er hat dieses Spiel nicht unbewusst genutzt, um zu sagen: 'Leute, ich hab' es euch vorher gesagt, schaut es euch an und dann könnt ihr reagieren.' An dem Punkt sind wir jetzt."

Tuchel liegt bereits mit den Sky-Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann über Kreuz. Beide ging er am Rande des Bundesliga-Klassikers am vergangenen Samstag in Dortmund (4:0) verbal an.