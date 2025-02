"Eier zerquetscht" - Grifo dankt dem Team

Vincenzo Grifo lächelte erleichtert. "Gott sei Dank haben die Jungs mich gerettet", sagte der Edeltechniker des SC Freiburg, nachdem er erneut vom Elfmeterpunkt gescheitert war.

Beim 1:0 (0:0)-Erfolg beim FC St. Pauli hatte der Italiener in Panenka-Manier die große Chance zur Führung ausgelassen (45.+1) - und eine erstaunliche Negativserie der Breisgauer fortgesetzt.

Bereits ihren sechsten Elfmeter in Folge in der Fußball-Bundesliga ließ der SCF aus. In der Endphase der vergangenen Saison hatten die Freiburger bereits zwei Strafstöße vergeben, in dieser Spielzeit sind es nun vier in der Liga. Auch beim Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten Arminia Bielefeld im Dezember verschoss der SC einen Elfmeter.

Für Grifo war es bereits der dritte Fehlschuss in dieser Saison vom Punkt, im Pokal hatte er in der zweiten Runde gegen den HSV ein Erfolgserlebnis. Der misslungene Versuch auf St. Pauli, zumal in der lässigen Art, schmerzte den 31-Jährigen.

"Ja du brauchst Eier, die dann aber leider zerquetscht wurden für einen kurzen Moment", sagte Grifo: "Das war bitter auch für mich." Doch Christian Günter, der das entscheidenden Eigentor von Philipp Treu kurz vor dem Abpfiff erzwang, milderte seinen Frust entscheidend.