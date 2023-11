"Für Torsten und Simone": Emotionales Spiel für Darmstadt

Anzeige

Für die Spieler von Darmstadt 98 war der Punktgewinn gegen den FSV Mainz 05 (0:0) extrem emotional. Das Spiel sei "aufgrund der Umstände, die wir unter der Woche hatten, ein ganz besonderes" gewesen, betonte Torhüter Marcel Schuhen bei Sky: "Fußball ist mir und den Leuten wichtig, aber das Wichtigste ist, dass es Torsten und seiner Frau bald wieder besser geht. Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen und das haben wir für Torsten und Simone gemacht."

Torsten Lieberknechts Frau Simone hatte zu Wochenbeginn einen Schlaganfall erlitten. Sie sei zwar mittlerweile "auf dem Weg der Besserung" und aus dem Krankenhaus entlassen worden, dennoch fehlte Lieberknecht am Samstag. Er wurde zu Hause gebraucht, um sich um seine Frau zu kümmern. Während des Heimspiels war er über den Teammanager mit der Bank in Kontakt. Auch in der kommenden Woche wird der 50-Jährige auf dem Trainingsplatz wohl noch fehlen.

Für die Mannschaft sei die Situation ebenfalls "nicht einfach" gewesen, sagte Stürmer Luca Pfeiffer: "Als wir das mitbekommen haben, war es für uns alle ein Schock und es tut uns allen weh. Wir haben fokussiert gearbeitet, das Trainerteam hat es gut aufgefangen. Wir freuen uns, wenn Torsten wieder da ist."