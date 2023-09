"Größte Gefahr": Matarazzo warnt vor Köln

Anzeige

Trainer Pellegrino Matarazzo vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim will sich vom schwachen Saisonstart des 1. FC Köln nicht blenden lassen. "Die größte Gefahr ist, dass wir so eine Mannschaft unterschätzen, auch wenn wir jetzt im Aufwind sind", sagte Matarazzo vor dem Auswärtsspiel bei den noch sieglosen Rheinländern am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Wir sind vorbereitet auf ein intensives Spiel mit viel Feuer."

Ein Fragezeichen für das Spiel in Köln steht noch hinter Stürmer Maximilian Beier, der beim 3:0 der U21-Nationalmannschaft im Kosovo einen Schlag in die Kniekehle bekommen hatte und laut Matarazzo noch leichte Schmerzen verspüre. Dafür stehen Ozan Kabak und Kevin Akpoguma nach auskurierten Krankheiten wieder zur Verfügung, auch Pavel Kaderabek ist wieder eine Option für Samstag.