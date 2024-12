"Hoffen wir's": Musiala blickt positiv auf Vertragsgespräche

Nationalspieler Jamal Musiala blickt optimistisch auf die Vertragsgespräche mit den Verantwortlichen des Rekordmeisters Bayern München. Auf die Frage, ob die Verhandlungen mit dem Verein nach Weihnachten positiv verlaufen werden, antwortete der Jungstar in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung: "Hoffen wir's. Die Gespräche laufen, mehr kann ich dazu nicht sagen." Es sei "eine Ehre" für ihn zu hören, dass er in Zukunft ein Gesicht des FC Bayern werden solle.

Musialas Vertrag läuft im Sommer 2026 aus, jüngst hatte der Nationalspieler angedeutet, eine Entscheidung über seine Zukunft wohl im Winter zu treffen. Einem Verbleib in München scheint der 21-Jährige nicht abgeneigt, die FCB-Verantwortlichen wollen ihn unbedingt langfristig an den Klub binden. Auch Mitspieler wie Harry Kane machten sich zuletzt für eine Verlängerung stark.

In diesem Jahr sei er jedenfalls "in allen Bereichen des Spiels gewachsen", betonte Musiala, dessen Marktwert jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke liegt. Er frage sehr oft nach Feedback von Trainern oder erfahrenen Mitspielern. Mit Thomas Müller etwa habe er oft darüber gesprochen, "in die richtige Position zu kommen, damit ich nichts Verrücktes machen muss, um zu treffen". Dies habe er nun "so richtig verstanden", sagte Musiala, der jüngst auch mehrmals per Kopf Treffer erzielt hatte.

Lobende Worte fand er auch für seinen DFB-Teamkollegen Florian Wirtz vom Double-Gewinner Bayer Leverkusen. "Wir haben immer viel Spaß zusammen, kombinieren viel", sagte Musiala über die gemeinsamen Auftritte im Nationaltrikot:" Wir versuchen, uns gemeinsam über den Platz zu bewegen, können die Positionen tauschen. Meistens versuche ich, in seiner Nähe zu sein."

Ob er sich einen Wechsel des Leverkuseners zu den Bayern wünsche, um mit ihm zusammen in München zu spielen, ließ Musiala offen. "Das ist seine Sache. Aber mit ihm bin ich auf dem Platz immer glücklich", sagte er. Wirtz besitzt bei Bayer einen Vertrag bis 2027, einen Bericht über eine vorzeitige Verlängerung hatten die Leverkusener Verantwortlichen jüngst dementiert.