"Momentum mitnehmen": Augsburg möchte dritten Sieg in Serie

Der FC Augsburg geht mit viel Selbstvertrauen in das wegweisende Bundesliga-Duell mit dem 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Wir möchten gerne das Momentum beibehalten", sagte Coach Jess Thorup nach den beiden 2:0-Erfolgen in Berlin und Bremen: "Wir haben die Chance, einfach laufen zu lassen, weil die Spieler ein gutes Gefühl haben, das merkt man bei jedem einzelnen."

Durch die beiden Siege hat sich der FCA im Aufstiegskampf ein wenig Luft verschafft. So haben die Augsburger auf Rang zwölf bereits acht Punkte Vorsprung auf Heidenheim, die derzeit den Relegationsplatz bekleiden.

"Wir haben mit den beiden Siegen wichtige Schritte nach vorne gemacht, zweimal zu Null gespielt und uns spielerisch verbessert", sagte Thorup: "Das gibt uns Selbstvertrauen, das ist wichtig für uns alle. Wir haben bislang aber nichts erreicht. Wir müssen uns weiter steigern, der Fokus liegt auf dem nächsten Spiel."

Neben dem dritten Sieg in Folge winkt auch die Revanche für die 0:4-Klatsche im Hinspiel. Am Samstag mit dabei ist Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, der erst kürzlich an der Hand operiert wurde. "Es ist alles gut, er spielt am Samstag", verriet Thorup.