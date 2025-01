"Sehr interessant": Freiburg wohl vor Beste-Transfer

Fußball-Bundesligist SC Freiburg steht wohl vor einer Verpflichtung von Flügelspieler Jan-Niklas Beste. "Niklas ist eine Personalie, die für uns sehr interessant ist", sagte Trainer Julian Schuster: "Wir sind immer bemüht, Lösungen zu finden, die sportlich und persönlich sehr gut zu uns passen und auch nachhaltig sind. Gebt uns fürs Wochenende noch die Zeit und vollen Fokus auf Bochum. Dann mal schauen, was wir am Sonntag verkünden können."

Laut eines Berichts von Sky soll der Sport-Club sowohl mit dem 26-Jährigen selbst als auch mit Benfica Lissabon bereits eine Einigung über einen Transfer gefunden haben, spekuliert wird über eine Ablösesumme von 8 Millionen Euro plus eine Million Euro Bonus. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenschlusslicht VfL Bochum müssen die Freiburger definitiv noch ohne den Ex-Heidenheimer antreten, Rechtsverteidiger Lukas Kübler wird gelbgesperrt fehlen.

In die Startelf zurückkehren dürften die zuletzt gegen Bayern überraschend auf die Bank versetzten Führungsspieler Christian Günter und Vincenzo Grifo. Unterschätzen werde der Sport-Club die Bochumer keinesfalls. "Wir treffen auf eine Mannschaft, die in ihrem Stadion sehr viel Energie auf den Platz bringt und sich dort stabilisiert hat", sagte Schuster: "Da kann man nicht hinfahren und einfach so die Punkte mitnehmen. Wir brauchen ein sehr, sehr hohes Niveau und müssen den Kampf annehmen."