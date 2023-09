"Wahnsinnige Topliga": DFL-Bosse mit Entwicklung zufrieden

Anzeige

Die neuen DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel haben auf der Gala zum 60. Geburtstag der Fußball-Bundesliga die Attraktivität ihres Produkts in den höchsten Tönen gelobt und zu einem Weiter-so aufgerufen. Die Liga sei "aktuell per se eine wahnsinnige Topliga", sagte Lenz am Mittwochabend in Berlin: "Wir sind sportlich eine höchst attraktive Liga, wirtschaftlich unter den Top zwei, drei in Europa und haben sehr gute Medienreichweiten."

Zudem hob er den Rekordwert bei der Stadionauslastung in der vergangenen Saison hervor. "Daran sehen wir, dass die Bundesliga eine sehr, sehr starke Liga ist", sagte Merkel. Mit Blick auf die Zukunft gehe es nun darum, "mit einer klaren Zielsetzung diese Weiterentwicklung zu verfolgen." Man wolle eine "höchst attraktive Liga" sicherstellen, "die sportlich und wirtschaftlich wettbewerbsfähig ist, sowohl international als auch national."