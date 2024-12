"Wunderschöne Momentaufnahme": Frankfurt jagt die Bayern

Eine Kampfansage an den FC Bayern wollte sich Kevin Trapp noch nicht entlocken lassen. "Es ist eine wunderschöne Momentaufnahme, auf Platz zwei zu stehen", sagte der Kapitän von Eintracht Frankfurt nach dem 4:0 (1:0) beim 1. FC Heidenheim mit einem Schmunzeln bei DAZN: "Das Beste, was wir machen können, ist einfach genau so weiter zu machen."