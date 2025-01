Rätselraten um Marmoush: Abschied noch vor BVB-Spiel?

Abschiedsvorstellung oder Abgang? Das Rätselraten im Transferpoker um Eintracht Frankfurts Topspieler Omar Marmoush geht weiter. Vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) sind mehrere Szenarien denkbar.

Medienberichten zufolge sei ein Einsatz von Marmoush bereits ausgeschlossen, der Klub wollte dies auf SID-Anfrage nicht bestätigen. Das Portal The Athletic und auch Sky hatten am Donnerstagabend berichtet, dass die Frankfurter eine mündliche Einigung mit dem englischen Meister Manchester City über einen sofortigen Wechsel erzielt hätten. Die Citizens würden demnach darauf pochen, dass der Ägypter gegen den BVB nicht mehr spielt.

Die Bild berichtet konkret von einer Absprache, derzufolge der Toptorschütze der SGE (15 Tore) nicht mehr eingesetzt werde, wenn ein Angebot vorliege, "das erkennbar zur Einigung führt". Besagtes Angebot solle im Laufe des Freitags folgen. Trainer Dino Toppmöller hatte am Donnerstag noch betont, Marmoush werde "im Normalfall spielen".

Sollte dies nicht der Fall sein, wäre sein Abschied in Frankfurt der 4:1-Sieg gegen den SC Freiburg gewesen. Bei seiner Gala-Vorstellung gelangen Marmosuh am Dienstag ein Treffer und zwei Assists. Dazu stellte er eine Bestmarke auf: Er erzielte als erster Frankfurter überhaupt 15 Tore in der Hinrunde.