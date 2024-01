Anzeige

Beim FC Bayern herrscht nach der Niederlage gegen Werder Bremen Katerstimmung. Steffen Freund fehlt aktuell eine klare Hierarchie in der Mannschaft. In der ran Bundesliga Webshow sprach er darüber.

Wie tief gehen die Probleme des FC Bayern? Nach der 0:1-Niederlage am Sonntag gegen Werder Bremen herrschte bei Trainer Thomas Tuchel nicht zum ersten Mal Ratlosigkeit vor.

Für Ex-Nationalspieler Steffen Freund hat es Tuchel verpasst, die klare Hierarchie im Team aufrechtzuerhalten. Gerade den Umgang mit Thomas Müller, der gegen Bremen auf die Bank rotiert wurde, sieht Freund problematisch.

"Das kann das Gefüge einer Mannschaft durcheinanderbringen. Er gehört nach wie vor in diese Mannschaft", sagte Freund in der ran Bundesliga Webshow.

Außerdem äußerte sich der 54-Jährige über die Leistung von Tabellenführer Bayer Leverkusen und den Aufschwung von Borussia Dortmund. Die besten Aussagen von Steffen Freund ...

... über die Niederlage der Bayern: "Das war eine rundum große Leistung von Werder mit einem super Matchplan von Ole Werner. Mitchell Weiser war mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Bei den Bayern haben die Durchschlagskraft und der absolute Teamgeist gefehlt. Was mir auffällt, ist, dass die Körpersprache und der absolute Siegeswille nicht vorhanden sind. An Spielverläufen wie auch gegen Hoffenheim sieht man, dass die Bayern mehr wackeln als in den letzten Jahren."