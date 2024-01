Anzeige

Der 18. Bundesliga-Spieltag hält mit der Partie RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen ein Spitzenspiel bereit. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker.

Das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga ist so spannend wie schon lange nicht mehr, von der vergangenen Saison mal abgesehen.

Bayer Leverkusen und der FC Bayern München liefern sich einen packenden Zweikampf an der Spitze, aktuell hat die "Werkself" noch einen Vorsprung von vier Punkten - allerdings haben die Münchner noch das Nachholspiel gegen Union Berlin in der Hinterhand.

Am 18. Spieltag ist es an Leverkusen, im Fernduell mit dem FCB vorzulegen. Die Aufgabe hat es aber in sich, es geht nach Leipzig zu RB.

In der vergangenen Woche offenbarten die Sachsen allerdings Schwächen, gegen Eintracht Frankfurt gab es eine 0:1-Pleite. Der Tabellenführer zitterte sich hingegen zu einem knappen 1:0 gegen Augsburg, Exequiel Palacios traf in der Nachspielzeit.

Wie das Duell zwischen den beiden Champions-League-Aspiranten ausgeht, könnt ihr natürlich live im TV und Stream verfolgen. Alle Infos zur Übertragung gibt’s nachfolgend.

