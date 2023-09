RB Leipzig: Gulacsi nach einem Jahr Pause wieder im Kader

Anzeige

Torhüter Peter Gulacsi kehrt nach fast einjähriger Verletzungspause in das Aufgebot von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zurück. "Es gibt eine gute Nachricht. Wir werden morgen erstmals Pete wieder mit im Kader haben", sagte Trainer Marco Rose vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Gulacsi hatte sich im vergangenen Oktober im Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow einen Kreuzbandriss zugezogen, seitdem bestritt er keine Partie mehr für RB. Der ungarische Nationalspieler habe nun aber "vier Wochen gutes Mannschaftstraining hinter sich", erklärte Rose. "Unseren Vizekapitän wieder dabei zu haben, gibt uns als Mannschaft auch ein gutes Gefühl. Dementsprechend gehen wir alles sehr positiv an, auch wenn wir den ein oder anderen Ausfall haben", sagte der RB-Coach, dem in Innenverteidiger Willi Orban und Offensivspieler Dani Olmo verletzungsbedingt zwei wichtige Stützen fehlen.

Auf einen "Zeitrahmen" für ein mögliches Comeback des 33-Jährigen auf dem Feld wollte sich Rose nicht festlegen. Man sei froh, dass dieser "wieder nah dran" sei, "aber natürlich muss er auch noch Schritte gehen." Zudem sei Janis Blaswich, der nach Gulacsis Verletzung zum Stammkeeper aufstieg, "so zuverlässig, so stark und hat uns so viel gegeben in den vergangenen Monaten, dass wir jetzt nicht darüber diskutieren müssen, wann Pete zurückkommt".

Man werde Gulacsi aufbauen, erklärte Rose: "Wir sind froh, dass wir Pete wieder dabeihaben und auf lange Sicht einen guten Konkurrenzkampf haben auf der Position."