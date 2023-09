Anzeige

Der FC Bayern München trifft im Topspiel des 6. Bundesliga-Spieltags auswärts auf Pokalsieger RB Leipzig. Wer überträgt die Partie live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Bundesliga? ran liefert Antworten.

Am Samstagabend kommt es in der Bundesliga zum Topspiel zwischen Pokalsieger RB Leipzig und dem amtierenden Meister FC Bayern München.

Vor allem für die Gäste bietet diese Begegnung in der Red Bull Arena die große Chance zur Revanche. Denn bereits zum Auftakt der Saison 2023/24 standen sich der FCB und RB Leipzig im DFL-Supercup gegenüber.

Damals siegten die Sachsen überraschend deutlich vor 75.000 Fans in der Allianz Arena mit 3:0. Mann des Spiels war der Spanier Dani Olmo, der drei Mal für die Gäste traf und somit den Leipzigern den ersten Titel der Saison sicherte.

Seitdem hat sich der FC Bayern allerdings gefangen, fand zuletzt immer besser in die Spur. Dies musste am zurückliegenden Spieltag der VfL Bochum leidvoll erfahren. Die Elf von Trainer Thomas Tuchel schoss den VfL mit 7:0 aus der Allianz Arena. Alleine der neue Stürmerstar Harry Kane traf gegen die Bochumer drei Mal.

Weniger deutlich, aber dennoch siegreich blieben die Leipziger am zurückliegenden Bundesliga-Spieltag ebenfalls. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose gewann durch einen Treffer von Joker Timo Werner mit 1:0 bei Borussia Mönchengladbach. Nach der 2:3-Auftaktpleite in Leverkusen war es bereits der vierte Bundesliga-Sieg in Folge für Leipzig.