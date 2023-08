Rekord-Transfer steht kurz bevor: Tottenham plant ohne Kane

Anzeige

Der Sensationstransfer befindet sich nach einiger Verzögerung kurz vor dem Abschluss: Superstar Harry Kane soll noch am Freitag nach München fliegen, um den Medizincheck zu absolvieren. Der FC Bayern bekommt nach zähem Poker damit seinen Wunschstürmer und die Bundesliga eine echte Attraktion. Schon im Supercup am Samstag (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) gegen Pokalsieger RB Leipzig könnte Kane sein Debüt feiern.

Nach seinem Kenntnisstand stehe "der Deal unmittelbar bevor", sagte Tottenhams Teammanager Ante Postecoglou am Freitagnachmittag. Das gebe ihm "etwas Klarheit", er plane die Vorbereitung auf den Premier-League-Start am Sonntag beim FC Brentford "ohne Harry".

100 Millionen Euro plus 20 Millionen Bounszahlungen lassen sich die Münchner den spektakulären Wechsel des 30 Jahre alten Torjägers kosten. Englands Teamkapitän ist damit der teuerste Einkauf in der 60-jährigen Liga-Geschichte. Kane wird dem Vernehmen nach beim deutschen Fußball-Rekordmeister einen Vierjahresvertrag bis 2027 unterschrieben. Sein Jahresgehalt soll 25 Millionen Euro betragen.

Die Spurs versuchten bis zuletzt alles. Von Nachverhandlungen war die Rede. Der Klub verbot deshalb Kane am Freitag zunächst, nach München zu fliegen. Kane war da schon auf dem Weg zum Flughafen Stansted gewesen. Der für 8.30 Uhr geplante Abflug nach Oberpfaffenhofen verzögerte sich dadurch um einige Stunden.

Die Bayern arbeiteten laut Thomas Tuchel mit Hochdruck" am Transfer. Dies habe "höchste Priorität", sagte der Coach. Dies verdeutliche auch, "wie wichtig das für uns ist. Wir versuchen den Kapitän aus England zu holen. Das zeigt schon die Größe des Deals".

In der Tat: Die Bayern setzen auf ihrer Mission Triple ein deutliches Zeichen auch an die internationale Konkurrenz. Kane soll in München den im Sommer 2022 nach Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski ersetzen.

Der Vertrag von Kane bei den Spurs wäre 2024 ausgelaufen. Der Stürmer spielte mit einer zweijährigen Unterbrechung seit 2004 bei Tottenham, gewann mit dem Klub aber keinen Titel. Kane war Torschützenkönig der WM 2018 und der Premier League 2016, 2017 und 2021. Insgesamt gelangen ihm für die Spurs in 435 Pflichtspielen 280 Treffer, in 84 Länderspielen waren es bislang 58 Treffer. Kane ist damit Englands Rekordtorschütze.

Kane ist der vierte Neuzugang der Bayern in dieser Saison. Zuvor hatte der Rekordmeister Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Konrad Laimer (RB Leipzig/beide ablösefrei) und Min-Jae Kim (SSC Neapel/50 Millionen) verpflichtet. Kyle Walker von Manchester City sagte den Bayern ab, Trainer Thomas Tuchel wünscht sich noch einen defensiven Sechser.