Rolfes über Alonso: "Er bleibt"

Sportchef Simon Rolfes rechnet fest mit einem Verbleib von Trainer Xabi Alonso beim Double-Gewinner Bayer Leverkusen. "Nein, er bleibt. Es gibt ja nichts anderes. Er hat ja gesagt, dass es nichts gibt. Er hat einen Vertrag bei uns", sagte Rolfes nach dem 3:1-Erfolg in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum auf die Frage, ob er angesichts des fehlenden Treuebekenntnisses des Spaniers nervös sei.

Alonso besitzt noch ein Arbeitspapier bis 2026 beim Werksklub, am Donnerstag war er auf der Pressekonferenz Fragen zu seiner Zukunft ausgewichen: "Ich bleibe fokussiert in dieser Saison. Wir sind in einer wichtigen Phase und wollen nicht spekulieren. Wir wollen nicht über andere Dinge als Fußball nachdenken." Es habe in der Länderspielpause "nichts zu entscheiden" gegeben.

Alonso wird immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, 2026 läuft der Vertrag von Trainer Carlo Ancelotti bei den Königlichen aus - Ancelotti muss sich zudem ab kommender Woche vor dem Landgericht in Madrid wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung verantworten. Rolfes bleibt aber gelassen. "Bei allen Gesprächen, die wir für diese Saison und auch für die nächste miteinander führen und auch bei allen Planungen sind wir im engen Austausch. Das ist die Situation", so Rolfes.