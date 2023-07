Anzeige

Die Bundesliga startet am 18. August in die Saison 2023/2024. SAT.1 überträgt das Eröffnungsspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München live im TV - auf ran.de und in der ran-App gibt es einen kostenlosen Livestream. Wo gibt's einen Liveticker und die Highlights?

Der FC Bayern München ist in einem dramatischen Finale am letzten Spieltag der vergangenen Saison mal wieder Deutscher Meister geworden. Doch die neue und damit 61. Bundesliga-Spielzeit steht bereits vor der Tür.

Am 18. August hat das Warten der Fußball-Fans ein Ende: Die Bundesliga-Saison 2023/2024 geht los. Hier findet ihr alle Informationen zur Übertragung der Eröffnungspartie.

Rund eine Woche vor dem offiziellen Saison-Auftakt steht noch der DFL-Supercup an. Dabei trifft am Samstag, 12. August der Deutsche Meister (FC Bayern München) auf den Sieger des DFB-Pokals (RB Leipzig). Ausgetragen wird die Partie in der Allianz Arena, Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr. ran überträgt den DFL-Supercup live in SAT.1 sowie im Stream auf ran.de und in der ran-App.