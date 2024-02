Samassekou auf Leihbasis nach Cadiz

Anzeige

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim gibt Mittelfeldspieler Diadie Samassekou bis Saisonende auf Leihbasis an den spanischen Erstligisten FC Cadiz ab. Dies teilten die Kraichgauer am Donnerstag mit. Der Vertrag des 28-Jährigen bei der TSG läuft noch bis Sommer 2025, in dieser Saison war er erst zu einem Kurzeinsatz gekommen. Der malische Nationalspieler war im Sommer 2019 von RB Salzburg nach Hoffenheim gewechselt und seitdem zwischenzeitlich auch schon an Olympiakos Piräus verliehen.