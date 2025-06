Sané steht im Bayern-Aufgebot zur Klub-WM

Nationalspieler Leroy Sané gehört beim FC Bayern zum Aufgebot für die Klub-WM, doch die Zukunft des 29-Jährigen ist nach wie vor ungeklärt. Noch hat Sané bis 30. Juni Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister, auf ein erneutes Angebot zur Verlängerung hat der Offensivspieler bislang offenbar nicht reagiert.

Präsident Herbert Hainer hatte unlängst eine Entscheidung bis zum Start der Klub-WM gefordert. Passiert ist bislang aber offiziell nichts. Sané soll mit einer Rückkehr nach England liebäugeln.

Erst einmal steht der Profi aber im 29-köpfigen Aufgebot, das die Bayern für das Mammutturnier in den USA (14. Juni bis 13. Juli) nominiert haben. Die erste Gruppenpartie der Bayern findet am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/DAZN) in Cincinnati gegen Auckland City statt. Die Achtelfinalspiele starten am 28. Juni.

Ziel der Münchner ist der Premierensieg, der ihnen weit über 100 Millionen Euro einbringen würde. "Ready to rumble. Vollgas for the title. Vamos, FC Bayern! For another Kakadu", sagte Ikone Thomas Müller kurz vor dem Abflug nach Orlando in einem Spaßvideo.

Ein Teil der Mannschaft um Müller, Kapitän Manuel Neuer und Jamal Musiala brach am Dienstagnachmittag nach Orlando auf. Die Nationalspieler um Torjäger Harry Kane, Joshua Kimmich oder eben Sané reisen im Laufe der Woche nach.

Im Münchner Kader stehen neben sieben Nachwuchskräften auch die beiden Zugänge Jonathan Tah und Tom Bischof. Die beiden Neuen wurden für das Turnier eigens von ihren Klubs Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim abgelöst.