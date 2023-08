Schlager gratuliert Bayern zur Freund-Verpflichtung

Anzeige

Mittelfeldspieler Xaver Schlager von DFB-Pokalsieger RB Leipzig hat dem deutschen Rekordmeister Bayern München zur Verpflichtung des neuen Sportdirektors Christoph Freund gratuliert. "Christoph hat über die letzten Jahre gezeigt, was für eine Qualität er hat", sagte Schlager, der den 46-Jährigen noch aus der gemeinsamen Zeit in Salzburg kennt, dem Nachrichtenportal t-online.

Freund tritt seinen Posten am 1. September an. "Christoph ist ein super Kerl. Für die jungen Spieler in Salzburg war er eine prägende Figur, auch für mich", sagte Schlager und ergänzte: "Er war immer für uns da, egal, ob es gut oder schlecht gelaufen ist."

Die vielen Umbrüche im Team waren kein Problem. "Christoph hat dann einfach die nächsten Top-Spieler aus dem Hut gezaubert, die direkt funktioniert und die Mannschaft getragen haben", so Schlager, der mit Leipzig am Samstagabend (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) im Supercup in München auf die Bayern trifft.