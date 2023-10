Sehnen-Entzündung: Bayers Tapsoba sagt für Länderspiele ab

Anzeige

Innenverteidiger Edmond Tapsoba von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen wird wegen einer Sehnen-Entzündung im linken Sprunggelenk kurzfristig nicht auf Länderspielreise gehen. Das teilte der Werksklub nach dem 3:0-Derbysieg gegen den 1. FC Köln mit.

Der für die Auswahl Burkina Fasos nominierte 24-Jährige musste am Sonntag nach 71 Minuten ausgewechselt werden, schon unter der Woche beim 2:1-Sieg in der Europa League bei Molde FK (Norwegen) hatte Tapsoba über Probleme geklagt. Über die Dauer der Ausfallzeit machte Bayer keine Angaben.

Damit verpasst Tapsoba die Tests am 13. Oktober gegen Äquatorialguinea und am 17. Oktober gegen Mauretanien - jeweils in Casablanca/Marokko.