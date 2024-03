Selke vor Kader-Rückkehr gegen Gladbach

Anzeige

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kann im wegweisenden Rhein-Derby bei Borussia Mönchengladbach wohl wieder mit Angreifer Davie Selke planen. "Davie konnte die ganze Woche mittrainieren. Wir müssen abwarten, wie er die Belastung verkraftet. Aber er ist ein Kandidat für den Kader", sagte Trainer Timo Schultz vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Borussia-Park.

Selke, den eine Fußverletzung geplagt hatte, ist mit fünf Treffern der erfolgreichste Schütze des Tabellen-16., der im Kampf gegen den Abstieg unter Druck steht. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt acht Zähler. "Wir werden eine Kölner Mannschaft sehen, die bis in die Haarspitzen motiviert ist und unbedingt den ersten Auswärtssieg holen will in diesem Jahr", betonte Schultz: "Der Fokus liegt nur auf unserer Leistung."

Die Kölner sind seit vier Spielen sieglos, das soll im Derby aber nicht den Ausschlag geben. "Das sind die schönsten Spiele für die Spieler - egal, wie die sportliche Situation ist", sagte Lizenzbereich-Leiter Thomas Kessler, der an die Fans appellierte, sich auf den Rängen angemessen zu verhalten.