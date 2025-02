Silva wechselt leihweise von Leipzig nach Bremen

Stürmer André Silva wechselt bis zum Ende der Saison auf Leihbasis vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zum Ligakonkurrenten Werder Bremen. Das gaben die Vereine am Montag bekannt. Der Portugiese war 2021 von Eintracht Frankfurt nach Leipzig gekommen. In dieser Saison kam er in 15 Partien (ein Tor, drei Assists) für die Sachsen zum Einsatz und soll in Bremen nun mehr Spielpraxis bekommen.