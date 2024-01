Sky: FC Bayern holt Eberl als Sportvorstand

Anzeige

Bayern München steht wohl unmittelbar vor der Verpflichtung von Max Eberl. Wie Sky am Montag berichtete, soll der Aufsichtsrat des Fußball-Rekordmeisters bei seiner Sitzung Ende Februar den 50-Jährigen in die Position des Sportvorstandes erheben. In München werde Eberl demnach einen langfristigen Vertrag unterzeichnen und noch in der laufenden Saison seinen Posten antreten.

Eberl gilt als Wunschkandidat der Bayern für den seit der Entlassung von Hasan Salihamidzic im Mai vakanten Posten. Im September trat der ehemalige Salzburger Christoph Freund beim Serienmeister als Sportdirektor an. Eberl, der nun eine Ebene höher einsteigen soll, und Freund kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim RB-Konzern und Transfergesprächen aus den Tagen, als Eberl noch in Gladbach und Freund in Salzburg tätig war.

Eberl war Ende September unmittelbar vor dem Liga-Topspiel gegen die Bayern von DFB-Pokalsieger RB Leipzig, wo er seit Ende 2022 er als Geschäftsführer Sport tätig gewesen war, wegen fehlendem Commitment freigestellt worden.