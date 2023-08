Anzeige

Vom 1. Juli bis zum 1. September haben die Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, ihren Kader durch Neuverpflichtungen zu verstärken. ran gibt alle Informationen zum Transferfenster in der Bundesliga und den Top-Ligen in Europa.

Obwohl Bundesliga-Klubs bereits kräftig Neuverpflichtungen und Abgänge vermelden, hat das Transferfenster noch nicht geöffnet. Ab dem 1. Juli 2023 bietet sich die Chance, die Spieler auch offiziell zu registrieren.

An diesem Tag öffnet das Sommer-Transferfenster in der Bundesliga. So wie auch in den meisten anderen großen Ligen Europas. Eine Ausnahme ist England. Dort hat das Transferfenster bereits seit dem 14. Juni geöffnet.